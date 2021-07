Kohalikel talentidel paremad võimalused? Sony Music avab Tallinnas enda filiaali

Bert Prikenfeld liitus Sony Music Baltikumi A&R tiimiga käesoleva aasta mais. Bert on Eesti muusikatööstuses pikalt tegutsenud tuntud produtsent ja muusik, kes on neljal korral Eesti Muusikaettevõtluse Auhindadel noppinud Aasta Produtsendi tiitli. “Sony Musicu laienemine Baltikumis on suurepärane võimalus tõsta põnevate talentide latti kõrgemale. Lisaks näen kohalikele artistidele, laulukirjutajatele ja produtsentidele palju uusi koostöö võimalusi talentidega siin ja välismaal. Kõik see tervikuna lisab väärtust kohaliku muusikamaastiku ökosüsteemile ja oleme kõik põnevil!” sõnab Bert.

Irene Kivi alustab Sony Music Baltikumi turundustiimis kohaliku ja rahvusvahelise repertuaari turundusjuhina käesoleva aasta augustis. Irene on teada-tuntud muusikaajakirjanik ja liitub Sony Music tiimiga Sky Mediast, kus ta juhib Eesti suurimat muusika- ja meelelahutusportaali Sky.ee, mis on kolme järjestikuse aasta Muusikaettevõtluse Auhindadel võitnud Aasta Meediakanali tiitli ning pakkunud Eesti muusikutele unikaalset platvormi oma loomingu kuuldavaks ja nähtavaks tegemisel. “Olen nüüdseks juba aastaid koostööd teinud Sony Musicu ja artistidega ning olen tohutult elevil, et saan uues profesionaalide tiimis tõsta siinse muusikatööstuse taset ja teha koostööd kohalike artistidega. Olen kindel, et ehitame sellest erakordsest võimalusest üles midagi unikaalset ja vinget,” sõnab Irene.

Lisaks alustas Sony Music Baltics partnerlust Wavy Musicu ja selle juhi Karl Tammega, kes liitus tiimiga projektijuhina juunis. Vaatamata noorele eale on Karl üles ehitanud brändi, mis manageerib artiste nagu Pluuto, villemdrillem, Heleza jt. Tal on silma ja nina uuele andekale talendile. “Koostöö Sony Musicuga on nii mulle kui ka Wavy Music artistidele suureks sammuks. Ma usun, et meie partnerlus on edukas, sest me mõlemad soovime panustada Eesti räpiskeene kasvu ning Sonyl on täpselt need teadmised ja võimalused Soome turult, et

siin kohalike artistidega oma eesmärke täita. Mul on tõeliselt hea meel olla osa sellest imelisest tiimist,” sõnab Karl