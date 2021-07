Carmen Pritson-Tamme teekond depressioonist teiste aitamiseni: see oli nii kuradima raske, et ei taha sellele isegi mõelda

Raskest perioodist on tänaseks möödas juba kolm aastat ja Carmeni elu on võtnud täiesti uue suuna, mida naine ei pelga jagada ka teistega.

"Jah, see oligi raske. See oli nii kuradima raske, et ei taha sellele isegi mõelda," ütles ta.

Carmen Pritson jagas eelmisel aastal kogemust, kuidas ta Kanal2-st vallandati.

Carmen Pritson rääkis Õhtulehele antud intervjuus, et sai päris valusa vaimse kolaka, kui ta televisioonist vallandati.

"Jah, me kõik saame ju, kui keegi ütleb meile, et ta ei näe meie väärtust. Ma sain mingeid vihjeid, märguandeid," rääkis Carmen Pritson ning ütles, et hakkas end vallandamiseks psühholoogiliselt ette valmistama.

"Mind on psühholoogia ja filosoofia eluaeg huvitanud, kuid ma olen seda edasi andnud saateid juhtides. Ma poleks saanud teha neid saateid, kui mul poleks olnud psühholoogilist kõva kihti ees, mis laseb läbi need lood ja traagilised saatused, ilma et sa sellega kaasa läheksid. Ja siis mulle öeldi, et vsjoo, me ei vaja sind enam," rääkis ta.