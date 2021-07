KUUM KLÕPS | Vau! Argo Aderi abikaasa Maarja Kerner-Ader ajas end supervormi

Maarja jagas sotsiaalmeedias oma lugu kaalulangetusteekonnast. Ta kirjutas, et enamik inimesi mõtlevad, et kuna ta on Argo abikaasa, on ta söögilaual ainult kana ja salat ning hantlid laua all alati olemas, kuid naine tõdes, et nii see pole.

Maarja tunnistas, et peale kolme järjestikku sündinud last oli keeruline ennast jälle kokku võtta ja kerge oli toituda valimata, mida süüakse. Kerneri sõnul tulevadki nii need lisakilod, kiirelt.

Ühel päeval otsustas Maarja, et tahab saada sellisesse vormi nagu enne laste sündi ja olla ema, kes tunneb ennast oma kehas hästi. Maarja sõnul on kõige tähtsam peegelpildiga rahule jäämine. Ta leiab, et siis oled ise õnnelik ja samuti ka perekond.

Naine jälgis mitu kuud toitumiskava, tegi trenni ja kuulas Kaisa Abneri ning enda abikaasa nõuandeid toitumisest. Maarja pidas meeles Kaisa sõnu: "Alati tuleb leida võimalusi, kuidas teha hästi, mitte vabandusi, miks teha ei saa."

Kerneri jaoks polnud teekond kerge, kuid on tulemusega enam kui rahul. Maarja sõnas: "Olen ise enda kõige suurem motivaator, suudan alati kõike, mida tahan, ja teen kõik selleks, et saavutada tulemusi, mida tahan, seega täiskäigul edasi."

Kaisa Abner kommenteeris postitust: "Imeline naine oled. Ma ei väsi kordamast, et sa oled ikka jõhkralt tubli ja järjepidev. Ja ma nii samastun sellega, et: “Mis sul viga? Sul süüakse kodus ainult riisi ja kana”. Ja jah! Aitäh, et oled nii paljudele naistele inspiratsiooniks ja eeskujuks, et kõik on võimalik! Kõik, kui ainult tahta, isegi väikeste laste kõrvalt."