Eile Züleyxa, täna Karmen Joller: sõimukirjadel pole lõppu

Eesti keskkonnaaktivist ja poliitik Züleyxa "Zuzu" Izmailova sai ühelt isikult huvitava sisuga kirja. Sõnumi autor Juhan Kõiv seadis kahtluse alla, kas Eesti tähestikus on üldse tähed, mida endine Tallinna abilinnapea oma nimes kasutab, ning muutis siis kiiresti teemat ja küsis, millise LGBT meetodiga tema viljastatud on.

Sarnaselt reageerisid ka kõik need, kes nägid Karmen Jolleri jagatud sõnumit. Talle kirjutas Marek Pritsi nimeline mees, kellega on Jolleril 15 ühist sõpra. Prits kõige pealt tsiteeris Jollerit, milles tunnustatud perearst ütleb, et vaktsineeritud inimestel peavad olema suuremad õigused kui nendel, kellel pole.