NOSTALGILINE FOTO | Anne Veski ja Benno Beltšikov tähistavad pulma-aastapäeva

"Täna on meie 40. pulma-aastapäev. Oleme teineteisele tänulikud kõigi koos läbi elatud aastate eest, kus on olnud nii rõõmu, seiklusi kui valu," kirjutas Anne Veski oma Facebooki postituse pealkirjas.

Mõned kuud tagasi saates "Hommik Anuga" oli külas Anne Veski, kes esitles oma uut lugu, mis on osaliselt pühendatud abikaasale Benno Beltšikovile, kellega abiellumisest möödub tänavu 40. aastat.

Küsimusele, kuidas on võimalik nii kaua koos püsida, vastas Anne: "Oi, ma ei tea. See on raske. See on hirmus raske. Kõik, kes on seda järgi teinud, teavad, et see ei ole sugugi mingi pudrumanna. On paremaid ja halvemaid aegu. Põhiline on ikka kannatus ja oskus õigel ajal suu kinni panna. Oota, enne kui vastu ütled," nentis Veski.

Anne sõnul on mees suhtes pea, aga naine kael. "Aga pea pöördub ainult sinna, kuhu kael tahab," ütles ta.

Veski tunnistas, et ta pole perenaine. "Minu mees on eluaeg süüa teinud ja mina olen vaikselt kõrvalt midagi õppinud, ja siis ta ütleb, et issand jumal, sa siiamaani ei ole seda asja ära õppinud," rääkis Anne ning lisas, et ta alles katsetab.

Armastatud laulja tegi oma abikaasale juba nende suhte alguses selgeks, et koduperenaist temast ei saa ja nii mindigi koos Venemaa avarusi vallutama. "Ma olen õnnelik, et Benno mind ja mu tööd talub, sest ega paljud mehed seda ei suuda välja kannatada, et naisele kogu aeg õlale patsutakse ja et ta pidevalt kuhugi sõidab. Ma ei tea, mida tähendab kogu aeg kodus olla," rääkis Veski 2015. aastal Kanal 2 saates "Avameelselt kodurahust".

Anne on täiesti veendunud, et tervisliku suhte alus on lisaks avameelsusele aga ka see, et kõike ei pea teisele näkku paiskama. "Tuleb selgeks rääkida, aga ei tohi üksteist solvata. Uksi meil ei paugutata ja nädalakaupa vaikimine ei tule kõne allagi. Üle piiri ei tohi minna. Vigu me teeme kõik, aga haiget ei tohi teha. Ära kunagi kiusa seda, kes sulle kõige tähtsam, vajalikum ja armsam on, kes on sinu elu tugi!" nentis ta.