Martin Parmas otsib tantsupartnerit Alari Kivisaare tütrele

Lapse täispikk nimi on Lakendra Amerii Kivisaar. Raadiohääl selgitas 2009. aastal ajakirjale Nädal antud intervjuus, miks lapsele selline nimi on antud.

"Nimi on ilus ja kõlab kenasti. Samas ka originaalne ja mitte ülemäära keerukas. Neid Jürisid-Marisid on juba tuhandeid. Ega inimene pole koduloom, et kindlasti peab olema neljatäheline nimi. Noh, et oleks hea lihtne karjamaalt koju hõigata," rääkis Kivisaar ja lisas, et kuna elame planeedil Maa, siis ei pea lapsele kindlasti kohalikku nime panema.