Mallukast lahku läinud Kardo Treimann: naised kirjutavad mulle küll ja tunnevad huvi

"Naised kirjutavad mulle küll ja tunnevad huvi, aga mul ei ole kedagi kindlat. Ma pole vist veel valmis selliste asjade jaoks. Pigem lihtsalt suhtlen ja vaatan, millised inimesed on. Mul on praegu palju tegemisi ja ma ei taha oma senist progressi seisma jätta. Võtan praegu aega iseendale," ütles ta.

Kardo Treimann kurtis enda rasket elu Instagramis, öeldes, et tal on ikka veel palju raskused, millega ta esimest korda kokku puutub.

"Minu kõige suurem mure on see olnud, et olen üksi ja ikka veel räsitud sellest kõigest, mis selle aasta jooksul toimunud on. Mul on muidugi sõbrad ja vanemad, kes saavad mulle toeks olla ja loomulikult aitab ju Mallu ka, aga ikka on raske ja väga keeruline. Kogu aeg tuleb ette uusi katsumusi, millega ma pole kunagi veel kokku puutunud," andis Kardo Instagramis teada.

Kardo rääkis Kroonikale mai teises pooles, kuidas ta üksikvanemana hakkama saab. "See pole mee lakkumine, kolme lapsega üksi tegeleda on väga raske. Muidugi tuleb igatsus, kui nad on nädal aega ära, ning tore on nendega tegeleda ja aega viita, aga keeruline on ikka ka. Õnneks on meil nii, et nädala keskel on üks argipäev, kus lapsed liiguvad kas minu või Mallu juurde, nii ei teki neil liigset igatsust ja vastupidi."

"Kui tütarde kiindumusest rääkida, siis tundub, et kõige vanemal, Maril meeldib mõlemaga olla, keskmine tütar Lende on pigem issikam ja kõige pisem, Marta jälle emmekam. Aga jah, imetlen üksikvanemaid, kes peavad kogu aeg olema mitme lapse eest üksi vastutav, see on ikka väga raske."

Kardo ütles ka, et kuuldes, et ekskaasal on juba keegi teine, tema jaoks just kõige parem uudis polnud. "Ega see info väga meeldiv ei olnud, aga mis teha, vaba inimene ja vaba maa. Ta peab ju ka saama kellegi käest armastust. Ma ei ole tegelikult kursis, mis seisus neil see suhe praegu on, ma ei jõua ta blogi nii palju lugeda. Me ei aruta omavahel küll mingeid suhteteemasid temaga, ei küsi mina tema eraelu kohta ega ka vastupidi. Lapsed on need, kes meid ühendavad ja me saame omavahel laste pärast väga hästi läbi. Aga teineteise eraellu küll oma nina ei pista," rääkis ta.