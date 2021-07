PALJASTUS | Harry ja Meghani pisitütre sünnitunnistusel on üks segadustekitav detail

Värskelt dokumendilt selgub, et kuigi Lilibetil on ka kaheaastane vanem vend Archie, siis nende sünnitunnistused erinevad mitme üllatusliku detaili poolest.

Lilibeti sünnidokumendil on kirjas, et ta sündis 4. juunil kell 11.40 Santa Barbara Cottage haiglas. Isa eesnime alla on kirjutatud "Sussexi hertsog" ning perekonnanime alla "Tema Kuninglik Kõrgus".