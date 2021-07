FOTO | Mehed, kurvastage! Maailma ilusaimaks naiseks tituleeritud modell leidis endale lõpuks armastuse

Nimelt on supermodelli uueks peigmeheks loominguline Marc Kalman, kes oma kunstivaistuga on aidanud mitmeid maailmakuulsaid staare. Kuigi Bella ei paljasta oma uue väljavalitu nime, siis on tema nägu näha armsalt fotolt, kus värske paar õrnuseid jagab. Antud klõpsu on modell postitanud oma Instagrami kontole.