Norra tegi suunamudijate jaoks uue karmi reegli: tuuni oma pilte, aga tunnista seda vähemalt!

"Meil on nii palju inimesi, kes on ebakindlad oma näo või keha pärast. Ka mina olen Instagrami tõttu pidanud heitlust iseenda kehaga," tunnistab 26-aastane norralanna.

"Kõige hullem osa sellest ongi see, et ma ei tea, kas need teised tüdrukud, keda ma imetlesin, on oma fotosid muutnud või ei. Seetõttu vajamegi me vastuseid ja selleks see seadus ongi," arvab ta.