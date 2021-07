Eesti näitlejad mängisid hullunud naisi soome sarjas "Mädaõunad"

Tee näitlemiseni

Tiina Mälberg on näitleja ametit pidanud 29 aastat ning selle aja jooksul on tal olnud üle 70 rolli teatris ning lisaks sellele rolle ka filmides, seriaalides, telelavastuses, raadioteatrites. Samuti on ta teinud lavastaja ja õppejõu-koolitaja tööd. Iseloomult peab Tiina end rahulikuks ja vabalt kulgevaks inimeseks, kes naudib sügavale tekstidesse sukeldumist. Oma vabal ajal võtab Tiina vastu huvitavaid projekte nagu näiteks “Mädaõunad” sarjas näitlemine.

Anne Lemming on hobikorras näitleja, kes igapäevaselt töötab pangas. Näitlemiseni jõudis Anne tänu sõbrannale, kes teda sellesse maailma kaasa tõmbas ning nüüdseks ei kujuta naine ilmselt elu ilma näitlemiseta ette. “Oi, ma olin vastu, aga et kõiki piinlike hetki, mis ekraanil pärast on, ei peaks üksi taluma, siis värbasime endaga kaasa veel ühe kalli sõbra. Ja nii me kolmekesi oleme aastaid võtnud võidu väljakutseid vastu, et aga toredam oleks elada,” kirjeldab rõõmsameelne Anne enda teed näitlemiseni.

Rahulik tööaasta

Vaadates tagasi eelmisesse aastasse on töö osas näitlejatel olnud pigem keeruline ja vaikne. Tiina mängis Rakvere teatris Veiko Õunapuu lavastuses “Tants” ning Tuomas Kyrö “Kõike head, vana torisejas“. "Sellest on ka soomlased filmi teinud, kus ka “Mädaõunad” peaosatäitja Satu Tuuli Karhu oli oma roll,” lisab Tiina. Annel oli eelmine aasta lisaks “Mädaõunad” sarjale roll krimisaates “Surmavad naised” ja väike roll Balti Filmi ja meediakooli tudengite filmis.“Mängisin krimisaates ratastoolis ning elus pettunud naist, kes lõpuks oma elukaaslase noa selga lõi. Aga ka tudengifilmis oli väga vahva kaasa lüüa, näed tegijaid noori oma küpsemise faasis. Tulevikus on nad kuulsad tegijad ja siis on uhke tunne, et oled olnud killuke arenemise ja loomise protsessist,” räägib Anne.

Andekad Soome kolleegid