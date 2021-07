Dua Lipa kaevati iseenda pildi kasutamise eest kohtusse

Firma küsib ka kohtulikku korraldust, et Dua Lipa ei saaks tulevikus sarnaseid rikkumisi teha, ning ka kohtukulude kinni maksmist.

Lipa postitas pildi enda Instagrami 7. veebruaril 2019, umbes neli päeva enne, kui see tehti.

Praeguseks kustutatud postitusel seisab Dua Lipa lennujaamas järjekorras, hoiab käes oma piletit ja passi, peas suur müts. Ta kirjutas pildi juurde: "Elan edaspidi teadmata ajani suurte mütside all."

Integral Images nõudis pildile autoriõiguseid, mis 20. veebruaril, 2020, pärast Lipa postitust, neile ka anti. Firma sõnab, et Lipa postitas pildi teadlikult ilma loata sotsiaalmeediasse, soovides sellega raha saada.

Lauljanna Instagrami konto on üles seatud viisil, et see kogu jälgijaid, kes siis suunatakse läbi veebilingi või reklaami leheküljele, kust nad saavad osta tema tooteid.