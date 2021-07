Genka mälestab kümme aastat tagasi surnud sõpra: pane möllu seal, kus oled, nagu alati panid

Revo Jõgisalu sai haigusest teada 2010. aastal. Kasvaja sai alguse täiesti tavalisest sünnimärgist, mis oli Revo kehal olnud juba lapsepõlvest saadik. 2007. aastal otsustas Revo, et laseb sünnimärgi eemaldada. "Kuna tegelesin sukeldumisega, siis kalipso selgatõmbamisel see häiris," rääkis Revo 2010. aasta jaanuaris Delfile, miks ta üldse arsti juurde pöördus.

"Võeti skalpelliga proove ja saadi kohe aru, et asi on tõsine," kirjeldas Revo sünnimärki, mis selleks ajaks oli juba värvi muutnud. Sellegipoolest jäi Revo rahulikuks ja arvas, et mis siis ikka, tuleb väike lõikus ja kõik saab jälle korda.

Analüüsidest selgus aga, et tegemist on melanoomi ehk halvaloomulise kasvajaga, mis oli sünnimärgist levinud edasi lümfisõlmedesse. "Siis oli paanika!" rääkis mees oma emotsioonidest, kui teada sai, et tema tervisega on päris kehvasti.