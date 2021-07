KUUM KLÕPS | Henessi Schmidt võtab filmivõtetest viimast ja käis alasti ujumas

Teatavasti viibib Henessi hetkel Iirimaal, et osaleda Netflixi uue sarja "Vikings: Valhalla" filmivõtetel. Sealt avaldaski ta ulaka foto, et käis alasti ujumas.

Alates maikuust viibib naine Dublinis võtetel. "Siinne võttemeeskond ja kaasnäitlejad on äärmiselt armsad ning ma olen väga põnevil, et saan siia maailma sukelduda." Schmidt kehastab sarjas tegelast nimega Gytha: "See on kahjuks ka kõik, mida avalikustada tohin."