Venemaa miss 1996 Aleksandra Petrova

Esimest korda sai maailm Aleksandra Petrova kohta teada 14. detsembril 1996. aastal. Kaunitar võitis Venemaa missi tiitli. Kui Aleksandra sai teada, et teda valiti iluduskuningannaks, siis ta puhkes õnnest nutma. Need inimesed, kes tüdruku võistluseks ette valmistasid, ei kahelnud sekunditki, et teda ootab ees ilus tulevik ja suured väljakutsed. Paraku nii ei juhtunud.



2000. aasta septembris tulistas ühe kortermaja sissekäigus tundmatu kurjategija mitu lasku noore sõpruskonna pihta, kelle seas oli ka Aleksandra Petrova.

