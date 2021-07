Suurlavastuse “Ookeani” lavastaja: teist sellist projekti mul olnud pole!

Küsime alustuseks Ranilt, et kuidas Ookeani õigem nimetada oleks? On see etendus, kontsert, äge šou?

„See on hea küsimus, ega ka meie pole seda isegi oma meeskonnas täpselt määratlenud,“ naerab ta. „Isiklikult näen ma “Ookeani” kui installation happeningi (installatiivne häppening), millel on klassikalise muusika narratiiv. Või õigemini – moodsa klassikalise muusika narratiiv, sest muusika on moodne, kuid seda esitatakse klassikaliste muusikainstrumentidega. Olemuselt on tegemist installatsiooni ehk projektiga, mida pole nädalaid kokku harjutatud ning mis sisaldab endas sümboolseid teatrilisi elemente. Seega pole “Ookean” kontsert või šõu, vaid vaatajale pakutav elamus. “Ookeani” abstraktsiooni puhul on omavahel segatud mitmed justkui juhuslikult kokku sattunud elemendid, mis lõpuks ühe ja väga tugeva terviku ehk mõtte moodustavad.“

Muusika autor on Ülo Krigul, kuidas Sa kirjeldaksid tema kirjutatud muusikat?

„Kriguli muusika on moodne muusika, sel on mitmeid tööstuslikke elemente. Kriguli “Ookeanile” kirjutatud muusika ei ole selline, mida sa lihtsalt plaadilt kuulad. See on mõeldud esitamiseks just sellisel moel, nagu meie teeme. See on seotud kunstilise sõnumiga.“

Kuidas sa “Ookeani” projekti sattusid?

“Risto Joost (Ookeani kunstiline juht) on üks mu parimaid sõpru. Me küll kohtume harva, kuid vahemaa pole meie sõprust mõjutada suutnud. Oleme koos teinud mitmeid projekte, enamiku neist Eestis. Oleme koos töötanud näiteks Brigitta festivalil, kuid meil on olnud hea koostöö ka ühe Leipzigi projekti raames. Meie kunstiline koostöö kestab juba pikemat aega ning meid ühendab tõsiasi, et me mõlemad oleme unistajad. Erinevus seisneb aga selles, et Risto on universumi kõige toredam inimene ja mina... Ei ole. Seega sobime kokku hästi.“

Hiigelnukk, tuležonglöörid ja klassikaline muusika

Ookeani lavastuses on elemente, mida klassikalise muusikaga esmapilgul ei seostaks – ekraanidel toimuv, tuleshow ja lisaks hiigelmarionett. Kust tuli mõte, et – VAU – seda me vajame?