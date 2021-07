Erich Krieger: ma võin välja näha nagu elumees, aga sisemiselt olen uje inimene

Ma ei oska öelda. Ja see imago saadab mind natuke siiani. Ma ju ikka loen kommentaare ka ja iga artikli juures on mõni, kellel on vaja ära öelda, et Erich Krieger arvab endast jube hästi, aga ise on vananev ilueedi. Võin väliselt elumehe mulje jätta, aga sisemiselt olen uje inimene.