Silvia Ilves mõtleb rinnaoperatsioonist: mu rinnad on nelja lapse imetamisest ära räsitud!

Kristiina leiab, et naine on igas vanuses kena ning iga nahale aja poolt jäetud märk näitab, et ta on julgenud elada. "Pigem on see trend, et 40 pluss vanuses, kus õpingud on läbitud, saavutatud on finantsiline sõltumatus ja lapsed on suureks kasvatatud, on viimaks aega endale. Tunda ennast hästi ja lasta elul eneses elada, mitte püüda täita ühiskonnanorme. Meil on üks elu ja tunda ennast õnnelikuna on igaühe õigus," leiab Kristiina, kes praegugi suvitamas Portugali kuumuses.