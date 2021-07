Piret Järvis-Milder paljastab, kuidas ikkagi otsustati Vanilla Ninja uuesti kokku tuua

Praegu on korraks suur tempo maas, aga see-eest on väga kiire aeg seljataga. Oleme uut materjali teinud ja salvestanud 2019. aastast ja nüüdseks on 14 uut lugu valmis. Need ilmuvad 8. oktoobril meie tagasitulekualbumil „Encore”. Oleme selle aasta sees juba kaks korda kohtunud videovõteteks, korra Eestis ja korra Berliinis. Juuni lõpus ilmus viimaks meie esimene singel üle 13 aasta „Gotta Get It Right”. Ehk suur töö on tehtud, nüüd oleme jõudnud faasi, kus tuleb maailmale teada anda, et oleme tagasi.