Jalgrattaga koju sõitnud näitleja Päär Pärenson jäi auto alla

“Jalgrattaga proovist koju sõitnud Päär Pärensonile sõitis auto otsa,” kommenteerib lavastaja ja väiketeatri Ruum Raam Ring juht Jaanika Juhanson. “See oli niivõrd-kuivõrd õnnelik õnnetus, et midagi hullemat ei juhtunud. Päärul on rangluumurd ning muud väiksemad vigastused, mille paranemine võtab aega. Ülejäänud trupi ja meeskonnaga teeme lavastuse nii valmis, kui ilma lavastuse ühe alustalata võimalik ja nn konserveerime lavastuse seisu, et uute mängukordade eel oleks võimalik juba tehtud suur töö taastada. Pääru osalemist lavastuses pole asendada võimalik ning selleks pole ka vähimatki soovi, sest tema panus lavastusse nii näitleja, räppari-laulja, laulude ja tekstide looja ning koreograafina on määravalt oluline.”