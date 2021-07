Eesti rahva lemmiklaulja ja kahe Kuldse Plaadi omanik Toomas Anni (54) alustas juulis oma 55. sünnipäeva puhul juubelituuri koos vanema poja Tauriga. Kolme lapse isa ja mitmekordne vanaisa on töökas mees. Ta on õppinud Tihemetsa sovhoostehnikumis traktoristiks ja mõnda aega töötanud ka põllumajanduses. Kuid laulmine on tema elu kutse. Nii sai hobist ühel hetkel elatise teenimise vahend.