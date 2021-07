Mis saab edasi? Cannes' osaleval prantsuse filminäitlejal avastati koroonaviirus

Cannes'i filmifestival toimub prantsuse lõunarannikul, kus külalised ja nominendid ise ka kohal. Selle tõttu on korraldajate jaoks turvalisus väga oluline ning Lea Seydoux juhtum näitab, et olukorda suhtutakse täie tõsidusega, kirjutas BBC.

Juba 6. juulil alanud filmifestivali on mõnes mõttes võrreldud jalgpalli Euroopa meistrivõistlustega, kus suur hulk publikut staadionile lastakse ja see võib endaga kaasa tuua suure nakatumiste laine. Suuremaid probleeme pole praegu olnud, aga Lea Seydoux nakatumine on andnud hoogu kuulujuttudele "Cannes'i kobara" kohta, mis tavakeeles tähendab nakatumist just sellel festivalil.

Festivali direktor Thierry Fremaux on need kuuldused aga tagasi lükanud. "Eile me tegime festivali külastajate seas 3000 testi ja mitte ükski polnud positiivne," ütles ta laupäeval. "Me peame seda pidevalt kordama, et näidata, et jutud "Cannes'i kobara" kohta on valed."

36-aastane Seydoux sai teada, et ta on koroona positiivne veel enne, kui ta festivalile läks. Küll aga ta plaanib sinna reisida vaid juhul, kui tema arst selleks loa annab.

Sellel nädalal näidatakse kõiki nelja filmi, milles Seydoux kaasa teeb. Esimene nendest on režissööri Wes Andersoni paljude staaridega "The French Dispatch", mida on juba mitmel korral edasi lükatud, kuid mida juba esmaspäeval näha saab.

Ülejäänud kolm esilinastuvad järgmistel päevadel. Kolm filmidest on üles antud parima filmi ehk Palme d'Or kategoorias.

Seydoux on juba ühel korral kuldse palmioksa võitnud. Seda 2013. aasta filmiga "Blue is the Warmest Colour".

Cannes'i filmifestival lõppeb 17. juulil.