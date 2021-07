Haavab silma: kas Tallinna südalinnas asuv populaarne R-Kiosk hävitatakse?

„Kioski üldilme ei ole sobilik linna ja riigi esindusväljaku Vabaduse väljaku äärde,“ ütles linnaplaneerimise juhataja Ivari Rannama. Kesklinnaosa vanem Monika Haukanõmm on ameti hinnanguga nõus, kuid leiab kiosk on siiski „väga vajalik.“

Linnaosa on praegu seisukohal, et R-kiosk ja tema teenuste pakkumine on väga vajalik. „R-Kiosk Estonia AS info põhjal teenindab nimetatud kiosk aastas umbes 200 000 klienti, kellest 60% tarbis ühistranspordi või telekommunikatsiooni teenust (piletid, roheline kaart, raha laadimised, kõnekaardid jms).“