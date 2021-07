Maria Stuart avaldas uue tulise suveloo "Sinu järel vette jooksen ma"

Uue laulu muusika autoriteks on Ragnar Häide, Liana Zeigo, Margus Sekk, Ralf Erik Kollom ja Hanna-Roosi Karro. Sõnad on kirjutanud bändi solist Liana Zeigo.

Maria Stuart on varasemalt välja andnud kaks albumit “Emotsioonid” (2017) ja “Kollaaž” (2019). “Sinu järel vette jooksen ma (Liiv on kuum)” on bändil üle kahe aasta esimene täiesti uus lugu. Uut materjali on valmimas veelgi.