Algab selle suve romantilisem kontserttuur: Alen Veziko tähistab 20ndat aastat laval

Peatselt, 13. juulil, algava tuuriga tähistab laulja oma 20ndat aastat laval, mis täitus küll juba eelmisel aastal, kuid sel hetkel polnud võimalik avalike üritusi korraldada. “On aeg tähistada! Olen nii vokaalses mõttes kui inimesena oma elu parimas vormis. Tähistame 20ndat aastat muusikas ja peale seda vaatame, kas hakkame tegema uusi asju või on üldse aeg tõmmata muusikategemisele joon alla. Hetkel ei olegi see tähtis, mis pärast saab. Ega ju keegi meist ei tea, mida sügis toob ja sellepärast tulebki suvel kõik ära teha, millest vähegi hing unistab,” ütleb Alen.

Uut tuuri hakati ette valmistama juba jaanuaris. “Sel korral kõlab nii neid laule, mida olen üle 2 000 korra laulnud ja nimetan neid “kohustuslikeks” lugudeks, kuid kõlab ka midagi täiesti uut ja siis veel ka midagi väga vana, aga täiesti uues võtmes,” kergitab Alen kontserttuurilt saladuseloori. Kõige enam ootab Veziko laulu “7 miili” esitamist. See laul on pühendatud tema vähki põdenud sõbrale, kes salvestusperioodil siit ilmast lahkus. Kahjuks ei jõudnudki ta kuulda lugu, mis oli mõeldud lootustandvana. “See on midagi sellist, mida me pole kontsertidel kunagi esitanud,” tunnistab Alen.