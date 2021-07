Dramamama andis välja uue singli “Head Above the Water”

Täna ilmus Dramamama uus lugu “Head Above the Water”. Tegemist on teise singliga ansambli neljandalt albumilt, mida nad hetkel salvestamas on. “Uuel lool kostab meie bändi praegust muusikalist dünaamikat ja lugu on suuresti sündinud koos prooviruumis jämmides. Tõsiselt hea meel on selle üle, et saame Dramamamaga taas kontserte anda,” ütleb Mikk. “Joonistasin loole ka naivistliku video, mis veidi lapsemeelselt loo sõnumit avab,” lisab ta.