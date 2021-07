KROONIKA ARHIIVIST | Kiire lõpuga armuloo pöörane algus: kuidas Mallukas ja teise naisega flirtinud Gert teineteist leidsid?

Eesti loetuima blogi autor ja enda elust telesaate teinud Mariann Treimann (30) ehk Mallukas paljastas, et on leidnud endale uue kaaslase Tinderi kohtingurakendusest, esimest korda kaks kuud tagasi. Kuid kolme lapse ema, kes on aastate jooksul rääkinud oma blogis muidu absoluutselt kõigest, lasknud jälgijad isegi live-ülekande vahendusel sünnitusele ega ole teinud ka saladust mõne päeva tagusest rinnasuurendusoperatsioonist, oli otsustanud uue väljavalitu nime vaka all hoida.

„Esimene kord kohtusime nii, et Gert tuli mulle sõbra sünnipäevale järele ja mulle tundus, et ta on täitsa tore tüüp,” kirjeldab Mallukas nüüd Kroonikale, kuidas ta oma senise jutukaaslasega Tinderist lõpuks silmast silma kohtus.