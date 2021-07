Eksperdi hinnang: prints William ei korda lastekasvatuses oma isa Charlesi vigu

Lastekasvatuse ekspert Georgina Durranti sõnul jätsid Cambridge'id hea mulje ning tundub, et nende pere on täis armastust ja hoolivust. "Minu arvates on selgelt näha, et hertsog ja hertsoginna on armastavad ja hoolivad vanemad, kelle lapsed on nende elus tähelepanu keskpunktis," ütles ta ajalehele Daily Mail.

Durranti sõnul on hea märk ka see, et prints George istus oma vanemate vahel nii pühapäevasel finaalil kui ka poolteist nädalat varem toimunud Inglismaa-Saksamaa mängul. "See on väga armast žest, mis arvatavasti paneb George'i tundma veel turvalisemalt, enesekindlamalt ja armastatuna," arvab Durrant.

Tegemist on suure kontrastiga sellest, mida prints William ja tema vend Harry oma lapsepõlves nägid. Briti kuningapere on varasemate generatsioonide vältel olnud lastekasvatamises pigem külmad ja kalgid, kuid nüüd on näha, et suhtumine on muutnud.

"Oli armas näha prints George'i armastust oma vanemate vastu just siis, kui ta tegi järgi oma isa plaksutamist ja hõiskamist, kui Inglismaa värava lõi, või siis, kui ta jooksis oma ema kätesse, et teda kallistada," meenutab Durrant.

"Kui lapsed peegeldavad oma vanemate käitumist, siis see tavaliselt tähendab, et neil on palju armastust nende vastu, arvavad neist hästi ja näevad neid kui eeskujusid."