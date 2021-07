Appi, mis mu kehaga toimub! Tuntud sisuloojad räägivad südamelt ära

Paratamatult mõjutavad meie suhtumist iseendasse ühiskonna poolt loodud ilustandardid ja sotsiaalsed normid, mis justkui ütleksid meile, mis on ilus ja kuidas keegi peaks välja nägema. Viimaste aastatega on hakatud rohkem hindama aga just neid sisuloojaid, kes on usaldusväärsed ning aitavad oma jälgijaskonnal iseendaga paremini läbi saada.



Sellisteks sisuloojateks on näiteks lauljanna Helen Adamson ning ilmatüdruk ja endine Miss Estonia Madli Vilsar, kes on inspiratsiooniks paljudele. Kuigi nende sotsiaalmeediakontod pakatab kehapositiivsusest ning õpetustest ennast armastama just sellisena nagu sa oled, ei tähenda see, et nende elus puuduks ebakindlused välimuse pärast. Meenutades missinduse aegu ütleb Madli: “Ma arvan, et minu juures pole kohta, mida keegi poleks kritiseerinud.” Endise ilmatüdruku suurimaks ebakindluseks...