Maarja Kivi otsustas suu puhtaks rääkida: paljud arvavad, et lapsesaamine oli põhjus, miks ma Vanilla Ninjast ära läksin...

"Olid lõputud promomised ja öised istumised, sinna juurde ka veel keskkool ära lõpetada ja veel saksofoni eriala ära lõpetada. Kõike oli lihtsalt nii palju ja kui ma praegu tagasi vaatan, siis mulle tundub, et see oli kerge läbipõlemine. Mul oli lihtsalt kõigest suht siiber, kui aus olla," meenutas Kivi 2004. aastal vastu võetud otsust, mis tuli Lennale, Piretile ja Katrinile suure üllatusena.

"Paljud arvavad, et lapsesaamine oli suur põhjus, miks ma ära läksin. Vastupidi, see oli tegelikult mu bändikaaslastele suur šokk, et ma ütlesin, et ma ei taha enam. Ega siis lapsed ei pane inimese karjääri elu sees pidama. Mina arvan, et me oleme vähemalt sellest keskajast möödas," rääkis ta.