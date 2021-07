5Miinust liige Estoni Kohver paljastab, mis teda kõige rohkem närvi ajab: see on meeletult rott käitumine!

"Kui sa rott oled, seda ei vabanda miski. Osad nagu on rotid, sa ei oska kuidagi seletada seda. Sa võid vaene olla, aga rott ei tohi kunagi olla. Kui sul sõber tahab krunti osta ja sa helistad müüjale ja pakud kolm tonni rohkem ja saad selle krundi endale, see on meeletult rott käitumine," ütleb mees.