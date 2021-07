"Reporteri" ilmatüdruk Marit Rattasepp lapseootusest: olen isegi paar korda haiglas abi vajanud

Naine arvas, et nii hea on suvel seekord rase olla – saab palju värsket kraami tarbida. "Tuleb välja, et peab grillima hoopis rohkem. Ka kaalu koguneb seekord kiiremini ja tundub, et kindlasti tuleb rohkem juurde kui kümme kilo," ütleb ta.

"[Iseloomu] on tunda. Tütrega oli palju rahulikum. Praegu on niimoodi, et ei saa magadagi. Niimoodi põtkib," rääkis Marit ning ütles, et iseloomult on laps pigem isasse.