VÕRDLE | Botoxiga liiale läinud? "Seks ja linna" staar käib ringi uue ja palju nooruslikuma näoga

Värsketelt fotodelt on näha, et näitlejatari põsed ja huuled on võrreldes varasemaga palju täidlasema. Samuti on 56-aastase staari otsaesine ja silmaümbrused lausa laitmatult siledad.

Davist on ka varem kahtlustatud Botoxi kasutamises ja erinevate iluoperatsioonide tegemises. Juba 2009. aastal kirjutas Daily Mail, et näitlejatar on hittseriaali teise järjefilmi jaoks lasknud endale uue näo teha. "Botox ja linn? Uus film ja uus nägu Kristin Davise jaoks" seisis toona kirjutatud pealkirjas. Siiski on staar varem väitnud, et tal on olnud eluaeg hirm süstalde ees.