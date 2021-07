Palju õnne! Mari-Ann ja Tunne Kelam tähistasid kolme suursündmust korraga

"Meie ametlik registreerimine Ameerikas oli suvel, aga kiriklik laulatus toimus septembris, nii et saame tähistada koosolemist kaks korda aastas," ütleb Mari-Ann. Tema sõnul hoiavad neid koos ühine töö ja eesmärk ning armastus. "Jumala arm on olnud see, et oleme suutnud koos raskustest läbi tulla. Meil on tõesti õige klapp, mis kahe inimese vahel olema peab. Eks kõigil on üles-alla aegu, kuid armastus aitab alati kõigest läbi tulla."

Mari-Ann on eriti tänulik selle eest, et mitu sõpra ja teekaaslast aitas neid peo korraldamisel. "Kujundaja Tiina Sildre, kes kutse ja kava kujundas, on alati täpne ja loominguline. Ta on nii armas ja tuleb vastu isegi viimasel minutil, aidates meid hädast välja. Jaan Tammsalu on meie sõber, tema pidas jutlust, ning muusikalise osa eest hoolitses Pille Lill. Tõeline kunst on leida praegusel ajal esinejaid. Muidugi on hea meel, et enamik me pereliikmeid sai tulla ja paljud meie sõbrad-tuttavad samuti," lausub ta ja lisab, et siiani on neil kodus lilleuputus.