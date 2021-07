Äge värk! Uuenduslik meelelahutusäpp Babash võimaldab siseneda sündmustele kontaktivabalt ja järjekorrata

"Kontaktivaba järjekordadeta tellimine ja distantsi hoidmine on pandeemiajärgses maailmas määrava tähtsusega ning just seda Babash rakendus võimaldab. Oleme tõeliselt põnevil, et paljud Eesti ööelu meelelahutuskohad jagavad meie nägemust ja on valmis uuendustega kaasa minema," rääkis Babash üks asutaja Andrei Stepin.