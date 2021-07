Sacha Baron Cohen kaebas ettevõtte väära reklaami tõttu kohtusse: ma isegi ei suitseta kanepit

Fiktiivne kasahstani ajakirjanik esineb Solar Sustainable Cannabise reklaamtahvlil, mille juures on kasutatud ka tema tunnusfraasi "See on tore!" (It's Nice), kirjutas BBC.

Kohtudokumentides on kirjas, et Baron Cohen ei ole kunagi kanepit tarvitanud ja ei reklaamiks seda mitte ühegi summa eest. Näitleja tahab hüvitisena üheksa miljonit dollarit. Firma ise ei ole veel olukorda kommenteerinud.

Esmaspäeval kohtule esitatud dokumentides süüdistatakse Solar Therapeuticsit autoriõiguste rikkumises ning vales reklaamis.

Baron Coheni advokaatide sõnul võttis firma Boratit kasutades riski, arvates, et näitleja ise ei näe seda kunagi.

Näitleja esindajate sõnul ei usu ta, et kanep, mis on siiski mitmes USA osariigis veel illegaalne, on tervislik valik. Cohen ei ole USAs ega UKs kunagi reklaaminud mitte ühtegi toodet, sest see võib mõjutada tema tõsiseltvõetavust näitlejana ning on tõsine sotsiaalne aktivist.

Nad lisasid, et näitleja turuväärtus on kõrge ning ta ütles eelmisel aastal ei nelja miljoni suurusele pakkumisele osaleda autoreklaamis.

Reklaam on praeguseks maha võetud, aga see on siiski lisatud kohtudokumentidesse.

Sacha Baron Cohen on oma nime ja näo kasutamise osas väga kaitsev ning mängides Ali G karakterit, naeruvääristas ta kanepisuitsetajate kogukonda. "Kanep on härra Baron Coheni jaoks jätkuvalt vastuoluline toode, mida tema reklaamida ei soovi."

Kanepi rekreatsiooniline ja meditsiiniline kasutamine on Massachusettsi küll seadusega lubatud, aga nagu näha, siis Baron Cohen ei soovi end sellega kuidagi siduda.