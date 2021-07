Sea tantsukingad valmis! Tallinnas annab suvise vabaõhukontserdi prantsuse kultusbänd Nouvelle Vague

1960ndate aastate uue laine kinost inspireeritud Nouvelle Vague on ülemaailmselt tuntud oma oskuslike rock- ja punkhittide töötluste poolest, pakkudes seejuures kaasahaarvaid tõlgendusi The Cure'i, Joy Divisioni, Billy Idoli, Blondie ja paljude teiste orginaallugudest. Koosluse tähelend sai alguse 2003. aastal, mil bändi loojatel Oliver Libaux'l ja Marc Collinil tekkis pealtnäha hullumeelne idee seada Joy Divisioni legendaarne hitt “Love Will Tear Us Apart” bossa nova võtmesse. Juba õige pea, kõigest kaheksa kuud hiljem sündis bändiga sama nime kandev esimene album Nouvelle Vague.