Brigitte Susanne Hunt küsib: kas armastus võib asümptomaatiline olla?

"Kui covid on vahel asümptomaatiline onju, kas siis armastus võib ka asümptomaatiline olla? Et nagu tegelt põed seda haigust, aga ise ei tea? Ja kui jah, siis kas tööandja hüvitab selle haiguslehe?" küsib Brigitte Facebookis.

Brigitte on avalikkuses silma paistnud mitmete kaaslaste ja partneritega. Üks selline seik ta ka kuulsaks tegi. Brigitte lubas kaaslasega armatseda 2017. aasta augusti lõpus, kui ta veel Power Hit Radios töötas. Ta andis sotsiaalmeedias teada, et kuna teda suurtesse kampaaniatesse reklaamnäoks ei kaasata, siis teeb ta septembris täitsa oma kampaania – #seksinomakaaslasegaigapäev!

"Naised, kes ei saa öösel karjuda – need päeval vinguvad. Minu ümber on liiga palju vinguvaid naisi ja ka mehi, nii et see väljakutse on kasulik nii sulle kui ka inimestele sinu ümber. Profiilipilti uuendama ei pea, lihtsalt – lõbutsege."