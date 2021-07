VIDEOTERVITUS | We Love The 90s üritusel esinev Ice MC edastas koduselt diivanilt meeliülendava tervituse!

Neljapäeval, 29. juulil alustatakse millenniumi muusika ehk We Love The Millenium festivaliga. Reedel, 30. juulil toimub eestlaste suure lemmiku ehk saksa tehno- ja tantsumuusika lipulaeva Scooteri kontsert nende uue maailmaturnee raames ja mis on nende ametlikult esimene kontsert maailmas peale koroona pandeemiat.