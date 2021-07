Kollaaž

Koroonapiirangud lõikasid teiste valdkondade seas läbi ka teatrite ja näitlejate teenistuse. Paljud näitlejad on teatrites palgal ja teevad oma teatriväliseid projekte mõne ettevõtte vahendusel, paljud on aga vabakutselised, kes said loota vaid parematel aegadel teenitud varule. Kuidas näitlejatel mullu läks?