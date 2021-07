Robert Linna enda bändi hinnakirjast: muusikas ei ole me nõus allahindlusi tegema

Bändil on tänavu kalender esinemisi täis, energiat on palju ja tujud on head. Ansambel on kaua aega oodanud praegust aega, mil piiranguid on vähem ning saab vabamalt kontserte anda. Robert Linna sõnul on koosseisul hetkeseisuga vähemalt kümme esinemist sel aastal. “Hetkeseisuga on terve suvi igasuguseid projekte, esinemisi, festivale ja eraüritusi täis. Ja me naudime seda!” kinnitab laulja.

Järgmisena astub bänd ülesse 24. juulil Vallimäel Rakvere Funkfestil peaesinejana. Festivalil laulab muusikuterühm mõned lood ka legendaarsete Genialistide loomingust, kelle fänn Robertile ise on. “Mulle isiklikult on Genialistid palju muljet avaldanud, sest oma esimesi bände ma tegin just sellel ajal kui nemad tegutsesid ja me vaatasime kõik neile alt üles – hea maitse, lahedad lood, ülihead tekstid,” sõnas Linna Kroonikale.

Varasemalt on Lexsoul Dancemachine silma jäänud ka erakordsete kontsertide andmisega – näiteks liikuval kahekordsel bussil esinedes. “Me üritame iga esinemise mingil moel eriliseks teha ja sellised ekstreemsemad ideed tulevad tavaliselt nagu välk selgest taevast,” ütleb Linna. Edasisi üllatusi laulja ei paljasta, kuid kinnitab, et kindlasti tuleb veel ägedaid asju, aga hetkel jätab need esialgu enda teada.

Ansambel ei jää märkamatuks ka oma silmapaistvate kostüümidega. Nimelt on neil esinemistel tihti seljas eestimaise rõivabrändi Marat punast või musta värvi dressid. Robert Linna sõnul tuli idee kasutada Marati toodangut seoses eelmise plaadi “Lexplosion II" ilmumisega. Kuna plaadi muusika on liikuv ja aktiivne siis tundus neile, et sametist dressid võiks olla ideaalne kombinatsioon esteetilisusest ja praktilisusest. Samuti peavad bändiliikmed kõike eestimaist alati esimeseks eelistuseks ning hindavad väga oluliseks näidata enda päritolu laiemas plaanis.