Läinud aasta novembris kirjutas Kroonika, et Arbo Tammiksaart (49) ja Mona Brit Luuri (25) nähti Telliskivi loomelinnaku ühes kõrtsis koos pidutsemas ning paari omavaheline keemia ei jäänud kellelegi märkamata − sädemeid sähvinud nii, et löönud pimeda sügisöö valgeks. Sellest ajast alates on spekuleeritud ka Arbo ja tema elukaaslase, teleprodutsent Tuuli Roosma (46) kooselu mõranemise teemal.

Tuuli ja Arbo tegid oma suhtedraamadest ja Arbo eksirännakutest lausa tõsielu sugemetega komöödiasarja „Tuuli Roosma mees”. Ühes intervjuus seda tutvustades ütles Tuuli, et tema mehe ja modelli koosviibimine oli reklaamitrikk, et sarja jaoks materjali koguda. Nüüd aga paistab, et Arbo on tolle reklaamitriki võrku takerdunud...

Vaata ka paparatsofotosid Arbo ja noore Mona Briti kuumadest suvehetkedest Emajõel.