Nüüd kirjutab Daily Mail, et prints Charles, kes päris Philipi vanima pojana tema tiitlid, pole antud ideest eriti vaimustuses. Tulevasele kuningale lähedane allikas ütles: "Prints on hetkel Edinburghi hertsog ning see on tema otsustada, mis tiitlist saab. See ei lähe Edwardile."

Kuid miks ei taha Charles oma vennale tiitlit anda? On teada, et vendade vahel ei peaks tüliõuna olema ning nad on näiliselt alati läbi saanud.