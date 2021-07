KLÕPS | Äsja abiellunud Lenna jagas seksikat bikiinipilti: suvi on mõnus

Lenna Kuurmaa ja Lauri Mäesepp abiellusid eelmisel kuul ning pidasid pulmi.

Mäesepp meenutas möödunud aasta septembris väljaandele "Hetk", et peale kihlumist järgnes periood, mille jooksul paar teineteisega veelgi enam kokku kasvas. Ometi teadsid nad siis juba kindlalt, et on väga sarnase loomusega inimesed.

"Me oleme nii sarnased, et see ühendab ja lähendab meid," tõi Mäesepp välja, et lisaks kõigele muule liidab teda elukaaslasega ka mõlema tohutu lavakogemus.

Nii Kuurmaa kui ka Mäesepa elutempo on erinevate tööde ja toimetuste tõttu märkimisväärselt kiire. Näitleja sõnul on just seetõttu koos Setomaale rajatud kodu ideaalne puhkepaik. "Mulle meeldib, kui mõlemad pooled on tasakaalus, nii intensiivne tempo kui ka tempo puudumine. Selleks, et pingutada, peab ka puhkama."

Paari vähene vaba aeg kulub tihti samuti praktiliste probleemide lahendamisele. "Tegutseme püsivalt oma tuleviku realiseerimise nimel, mis on olnud väga arendav aeg ning andnud võimaluse õppida tundma uusi rolle ja olukordi."

Eelmise aasta novembri lõpus said Lenna Kuurmaa ja Lauri Mäesepp ka ühise poja.