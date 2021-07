Ka pururikkad nutavad! Maailmakuulus modell andis Kanye Westile valusalt korvi

Väljaande Page Six andmetel oli just Kanye agaram osapool ning ta kutsus Irina uuesti Prantsusmaale, et väisata moešoud, kuid naine otsustas räpparile korvi anda.

"Irinale meeldib ta sõbrana, aga ei soovi temaga suhet," ütles allikas ning lisas, et modell ei soovinud reisiga tekitada veel rohkem meediakajastust nende võimaliku armuromaani kohta.

"Ta ei soovi, et tekiksid jutud, et nad on suhtes. Kui ta ilmuks temaga Pariisi, siis oleks press seda väitnud," jätkas allikas.

Ka juunis tehtud lühike puhkusereis Prantsusmaale oli Irina jaoks ilma tagamõtteta ning ta sõitis kaasa Kanye sõbrana. Samal reisil tähistas räppar oma 44. sünnipäeva ning seetõttu jäi paparatsopiltidelt ka mulje, et supermodellist ja muusikust on tekkinud paar, kes tähistab ühe osapoole tähtsat päeva.

"Irina ei soovi, et teda seostataks kellegagi. Ta on õnnelik hetkel vallalisena," lisas allikas. Varasemalt on supermodell olnud suhtes jalgpallur Cristiano Ronaldo ja näitleja Bradley Cooperiga. Viimasega on tal ka ühine poeg.