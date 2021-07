Viaplay uus originaalsari põhineb enim müüdud raamatutel Max Angerist

Rootsi krimisari „Max Anger – With One Eye Open“ põhineb Martin Österdahli hitt-triloogial ja räägib Max Angerist (Adam Lundgren), endisest politseinikust, kes on lõpuks leidnud armastuse, armudes oma vene kolleegi Pashiesse (Evin Ahmad). Kui Pashie Peterburis jäljetult kaob, läheb Max teda otsima, avastades vandenõu, mis võib muuta maailmakorda. Kuid selgub ka see, et naise kadumisel on seos ühe ta enda salalooga. Max vajab abi ja seetõttu tõmbab ta sellesse virvarri kaasa kohaliku taksojuhi Mira ning nad peavad koos leidma Pashie, enne kui vandenõu lõpetamiseks liiga hilja on

„Mul oli Maxi mängida tore ja on põnev jälle sellesse maailma kistud saada,“ ütles Adam Lundgren. Lisaks austatud näitlejale Adam Lundgrenile („The Löwander Family“, „Never Wipe Tears Away Without Gloves“) ja praegu aktiivselt esinevale Evin Ahmadile („Snabba Cash“, „The Rain“) mängib sarjas mitu Rootsi staari, sealhulgas Johan Rheborg, Joel Spira, Linus Wahlgren, Malin Crépin, Per Ragnar, Annika Hallin ja Leedu tõusev täht Ieva Andrejevaitė.

„Mind köidab mõte, et on olemas aeg, mis kujundab tulevikku, eriline sündmus, mis muudab maailma ja millel on tagajärjed mitme järgneva põlvkonna jaks. Meie sari pöörleb ümber punkti, mis minu arvates on loonud maailma, kus me praegu elame, ja sarja tegevus räägitakse lahti läbi isiklike ja kaasakiskuvate elulugude,“ ütleb Mikael Newihl. Kõik sarja „Max Anger – With One Eye Open“ kaheksa osa on kättesaadavad Viaplay kaudu – viaplay.ee.