VIDEO | Andekas kunstnik joonistas Liina Ariadne Pedanikust imelise portree: tõesti suurepärane joonistus!

YouTube'is nime all PatriciaTheArtist tegutsev kunstnik võttis kätte ja joonistas pliiatsitega Liina Ariadne Pedanikust väga realistliku portree.

Kroonika võttis Ariadnega ühendust ning uuris, mida ta joonistusest arvab. "Ta tegemised on mul tihtipeale Instagram explore page-le sattunud ning olen iga kord vaimustuses! Minule teeb alati rõõmu näha noori inimesi enda andeid teistega jagamas. See on väga inspireeriv. Tõesti suurepärane joonistus!" ütles Ariadne.