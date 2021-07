VIDEO | Koomiku karmid sõnad inglastest vutifännidele: te ei ole patrioodid, vaid kretiinid

Tom Walker on alates 2015. aastast etendanud fiktiivse ajakirjaniku Jonathan Pie rolli, rääkides briti, ameerika ja austraalia poliitikast. Nüüd võttis ta ette inglasest jalgpallifännid, heites neile ette nende lubamatut käitumist äsja lõppenud Euroopa meistrivõistluste ajal.

"Ma läksin pühapäeva õhtul magama tundes uhkust ... me pidime esmaspäeval üles ärkama ja tundma uhkust oma riigi üle, ükskõik, mis tulemus poleks ka olnud. Selle asemel me ärkasime üles häbitundega. Häbitundega olla inglane."

"Mitte mängijate pärast, kes käitusid märkimisväärselt, vaid häbi kümnete tuhandete meeste pärast, kes arvasid, et on täiesti okei tänavale kusta pühapäeva õhtul. Nagu uhked inglased. "Me kuseme Inglismaa eest"."

"Te aga ei paista tundvat Inglismaa üle uhked. Teile ei meeldi riik kohe üldse. Neandertallased loobite pudeleid ja liikluskoonuseid veel enne, kui mäng on pihta hakanud. Te ei ole veel kaotanudki. Mida te teete? See on vaimuhaigus. See ei ole patriotism. See on hullumeelsus. Te ei ole jalgpallifännid, te olete vägivaldne jõuk. Ahvid ka ei käitu nii," rääkis ilmselgelt ärritunud Jonathan Pie.

"Tore, et politsei kohal oli. Laskem lihtsalt vägivallal oma teed minna. Homme on rahumeelne BLMi protest. Hoidke selle jaoks oma energiat."

"Kretiinid väidavad, et nad on patrioodid, samal ajal laamendavad enda pealinnas. Väidavad, et nad on Inglismaa fännid, aga rassiliselt ahistavad neid, kui nad kaotavad. Karjusid solvanguid noore poisi suunas, kes on saavutanud rohkem nii palliplatsil kui sellest väljaspool oma riigi heaks, kus ta on sündinud ja mida armastab, samal ajal, kui sina, kes sa oksendad JD Sportsi kaupluse aknast välja, suudad kunagi oma elus saavutada."

"Need on 19-aastased lapsed, kelle õlgadel lasub terve riigi raskus, ja neid solvavad paksud, higised, rassistlikud tolvanid, kelle meestissidel lasub 20 aasta vältel kogunenud kebabi raskus."