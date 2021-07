Uus suunamudija? Perearst Karmen Jolleri keelevääratus tõi talle tasuta nänni

Karmen Jolleri tegi eile hommikul Facebooki postituse, kus selgitas TV3-le antud intervjuus tehtud keelevääratust. "Esialgu ehmatas mind TV3 uudistele antud intervjuus tekkinud keelevääratus väga - tahtsin rääkida kahest COVID-isse surnud lapsest, et rõhutada vaktsineerimise vajalikkust, aga ütlesin kogemata vale sõna, mis muutis lause tähenduse täpselt vastupidiseks," kirjutas Joller ning lisas, et palus telekanalil klippi muuta.

Kogu see postitus algas sõnadega "Rohkem popcorni Mul on sellest pidevalt puudus!", viidates meelelahutuslikule momendile, mida vaktsiinivastased tema keelevääratuse järel tegema hakkasid.

Nagu ka Joller ise välja tõi, siis on küllalt kommentaare, mida lugeda ja mille üle naerda. On palju neid, kes kahtlevad keelevääratuses ning neid, kes reaalselt usuvad, et Joller pidi oma sõnu hiljem muutma, sest ta on kinni makstud.