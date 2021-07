Noorelt hukkunud räppari debüütsingli tasu läheb heategevusele

"Romet Esko, Raul Esko ja Siim Nestori eestvedamise ja abiga andis Legendaarne Records 19-aastasena meie seast lahkunud Brandon-Enrico Lebbini ehk Mängupoi$$ Käru albumi [välja]," kirjutas Genka Facebookis.

"15. juuli teeme tema mälestuseks ühe peo, kus saab esimest korda osta tema vinüüli ja saab [näha] Esko Bro’de poolt tehtud videot "Kuller". Ma ei tea kas, on nii, aga arvan, et esimest korda on Eestis musavideos kasutatud nii öelda "deep fake" tehnoloogiat. Lisaks esinevad Brandoni homie’d + Lil Till ja NKN, kes andis just hiljuti uut materjali välja, mis mulle väga meeldis."

"Osa albumi tulust läheb MTÜ Peaasjad toetuseks, mis aitab inimeste mentaalsete probleemide lahendamise ja ennetamisega," lisas Genka lõpetuseks.

randon, artistinimega Mängupoi$$ Käru oli tõusuteel räpppar. Tema lood kõlasid Raadio 2 eetris ja 2018. aasta lõpus ilmunud “Nädalavahetus on mu lemmiktoit” tuules ennustasid kriitikud talle suurt tulevikku. Paraku katkes tema loometee liiga vara ja tema paljuoodatud album jõuab nüüd kuulajateni postuumselt.

Mängupoi$i seniavaldamata materjalist on kokku saanud album vendade Eskode eestvedamisel, kes suutsid Siim Nestori abiga leida vanalt kõvakettalt hulgaliselt sissesalvestatud lugusid ja demosid. “Tundub, et väga vähesed olid tegelikult teadlikud sellest, kui suures mahus Brandon muusikas tootis ja kui andekas ta oli,“ lausuvad Romet ja Raul Esko. “Tundsime lausa kohustust tema eest see album lõpule viia, et kogu maailm kuuleks tema pärandit. Lisaks loodame sel viisil näidata Brandonile seda, kuivõrd tänulikud me oleme selle kõige eest, mida ta meile andnud on.”